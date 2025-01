Radja Nainggolan verrast en verklapt dat hij ook met deze Jupiler Pro League-club was aan het onderhandelen

Radja Nainggolan is vanaf nu een speler van Lokeren-Temse. Het had echter anders kunnen lopen, want de voormalige Rode Duivel onderhandelde ook met een JPL-club...

Het zal voor velen als een verrassing zijn gekomen dat Radja Nainggolan plots een contract tekende bij Lokeren-Temse. De voormalige Rode Duivel kan op die manier toch blijven voetballen dicht bij huis.

Of het de enige club was die concreet was? "Op dit moment wel", vertelt de middenvelder bij DAZN. "Ook al ging het over een andere ploeg, ik wou nog voetballen. Ik had getekend voor de eerste ploeg die kwam. Of het nu Lokeren-Temse was of een andere ploeg."

"Maar met Lokeren-Temse had ik meteen een goede klik, zoals ik al zei. Soms moet je op je gevoel afgaan. Er kunnen betere aanbiedingen zijn op economisch vlak, maar dan zit het gevoel misschien niet goed. Als het gevoel goed zit, maakt het financiële niet uit", gaat hij verder.

Maar hij had ook zomaar bij een ploeg uit 1A kunnen spelen. Nainggolan onthulde dat hij met Beerschot aan het praten was, waar hij ook in de jeugd heeft gespeeld.

"Ja, ik was met hen aan het onderhandelen, eerlijk gezegd. Maar ze hebben andere keuzes gemaakt. Geen probleem", klinkt het nog.