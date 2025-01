Belgische ex-speler onder Rudi Garcia laat een héél ander geluid horen over nieuwe bondscoach: "Winnaar die elke wedstrijd mooi voetbal wil brengen"

De aanstelling van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels is volgens Gianni Bruno een schot in de roos. Bruno, die onder Garcia speelde bij Lille, noemt hem een perfectionistische coach met een duidelijke spelvisie.

"Hij baseert zijn filosofie op balbezit en aanvallend voetbal. Zijn spelers krijgen vrijheid binnen een gestructureerd kader", vertelt Bruno bij de RTBF. "Bovendien is hij een echte winnaar die elke wedstrijd wil spelen met mooi voetbal, ongeacht de tegenstander."

Naast zijn tactische kwaliteiten prijst Bruno ook Garcia’s menselijke aanpak. "Hij zorgt ervoor dat de groep goed aanvoelt. Bij Lille hield hij regelmatig kleine bijeenkomsten met spelers om problemen op te lossen. Op en naast het veld had hij altijd een bemoedigend woord of de juiste aandacht", zegt Bruno. ,

Bruno gelooft dat Garcia’s uitgebreide ervaring een grote troef is. "Hij heeft moeilijke en positieve periodes meegemaakt bij clubs als Lille, Marseille, Lyon en Napoli. Die kennis zal hem helpen om met de spanningen rond de nationale ploeg om te gaan", meent hij. Volgens Bruno kan Garcia zowel de jonge generatie spelers als de laatste leden van de Gouden Generatie motiveren.

Voor Bruno is het duidelijk: de keuze voor Garcia is de beste die de Belgische voetbalbond kon maken. "Hij is ideaal om het beste te halen uit de nieuwe generatie, terwijl hij ook de ervaren spelers kan inspireren. Garcia’s aanpak biedt structuur, en dat is cruciaal bij korte samenwerkingen in een nationale ploeg", legt hij uit.

De keuze voor een buitenlandse coach is volgens Bruno geen probleem. "Het gaat om kwaliteit, niet om nationaliteit. Garcia heeft een internationaal cv dat geen enkele Belgische coach kan evenaren. Resultaten zijn het belangrijkst, en Garcia is de juiste man om die te leveren", besluit Bruno.