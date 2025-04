Felice Mazzu en Yannick Ferrera snel terug coach? 'Beiden gelinkt aan erg opmerkelijke club'

Tubeke of Olympic Charleroi zien we volgend seizoen terug in de Challenger Pro League. Het vernieuwde Bergen grijpt er naast, al waren ze het hele seizoen wel mee bovenaan te vinden. En dus moet er naar volgend seizoen toe iets gaan veranderen.

RAEC Mons heeft een nachtmerrie van een tweede helft van het seizoen meegemaakt. De Draken, gepromoveerd naar de D1 ACFF dit seizoen, namen meteen een voorsprong in het kampioenschap en hoopten meteen door te stoten naar de Challenger Pro League. Terugkeer naar profvoetbal? Een terugkeer naar het professionele niveau, 10 jaar na de "verdwijning" van de club, zou een fantastisch symbool zijn geweest. Maar het vertrek van Dante Brogno onder dramatische omstandigheden (de ernstige ziekte van zijn broer Toni) was een harde klap voor Bergen. Mathematisch is de kans op promotie ondertussen weg - Tubeke en Olympic Charleroi gaan dat onder elkaar moeten gaan uitmaken. En dus gaat de blik naar volgend seizoen, mét een nieuwe coach. Luigi Nasca zal niet aanblijven bij de club. Verschillende namen op tafel Verschillende bekende namen zijn genoemd om de club over te nemen voor het seizoen 2025-2026. Sudinfo heeft onder andere Christophe Grégoire, Arnauld Mercier, Felice Mazzù en Yannick Ferrera genoemd. In het geval van laatstgenoemde is dat niet onlogisch, aangezien zijn oom Manu Ferrera de sportief directeur is van Bergen. En ook Emilio Ferrera zou eventueel een optie kunnen zijn voor de eerstenationaler. Sinds Seraing in 2020-2021 heeft hij geen A-ploeg meer getraind.