Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 18/01/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen
Foto: © photonews

Na hun beladen bekerduel van donderdag kruisen AA Gent en Anderlecht zondag alweer de degens, dit keer in de competitie. Na de kwartfinale in de Croky Cup wordt er om 13u30 afgetrapt in de Planet Group Arena. Paars-wit plaatste zich voor de halve finales van de beker, maar Gent aast op revanche.

De Buffalo’s voelden zich donderdag benadeeld en zullen dat gevoel meenemen naar hun thuiswedstrijd. De sfeer in Gent belooft dan ook bitsig te worden, zeker omdat Anderlecht buitenshuis kwetsbaar blijft. De Brusselaars wonnen dit seizoen slechts drie van hun negen uitmatchen, een schril contrast met hun sterke thuisreputatie.

Besnik Hasi moet bovendien puzzelen in de defensie. Lucas Hey is geschorst, Camara is out en achter Maamar staat een vraagteken. Daardoor is de coach genoodzaakt om te improviseren in het hart van zijn verdediging.

Een sleutelrol lijkt weggelegd voor Marco Kana. De verdediger maakte donderdag zijn rentree na blessureleed en bleef, ondanks een discutabele fase met Skoras, recht. “Fysiek voel ik me goed", klonk het bij Kana. De vraag is met wie hij zondag zal worden gekoppeld centraal achterin.

Wie in de verdediging bij Anderlecht?

Sardella is een optie, maar dan moet Maamar fit genoeg zijn voor de rechtsback. Anders kan Hasi schuiven met Augustinsson of N’Diaye, of opnieuw een beroep doen op Mihajlo Ilic. De huurling van Bologna kreeg tegen Gent al minuten en lijkt stilaan in beeld te komen voor een grotere rol.


Anderlecht weet bovendien wat de valkuil is van zo’n korte rustperiode. Na een knappe zege in Genk volgde eerder dit seizoen een pijnlijk 4-0-debacle in Westerlo. In Gent wil paars-wit absoluut vermijden dat het bekerverhaal een mentale én sportieve kater krijgt.

Prono KAA Gent - Anderlecht

KAA Gent wint
Gelijk
Anderlecht wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
28.27% 42.05% 29.68%
Populairste
1-1
(91x)		 2-1
(52x)		 1-2
(51x)

Vergelijking KAA Gent - Anderlecht

Positie

8
4

Punten

26
35

Gewonnen

7
10

Verloren

8
5

Gescoorde doelpunten

28
28

Doelpunten tegen

29
22

Gele kaarten

34
50

Rode kaarten

3
3

Onderlinge duels gewonnen

14
23
39
15/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
23/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/04 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 KAA Gent KAA Gent
18/04 15:00 KAA Gent KAA Gent P4-3 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
31/01 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/11 18:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
19/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
20/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
13/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
30/04 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
01/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
24/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
30/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
16/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
30/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 KAA Gent KAA Gent
14/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KAA Gent KAA Gent
31/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
18/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
18/05 16:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
22/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
18/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/04 15:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
02/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/02 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
30/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
24/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
09/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Leuven OH Leuven
