KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

KAA Gent voert vanaf midden januari een wijziging door die rechtstreeks impact heeft op de stadionbeleving. De club start een proefproject dat zowel logistiek als financieel gevolgen heeft. Supporters worden actief betrokken bij deze aanpassing.

Afschaffing van de bekerwaarborg

Vanaf de thuiswedstrijd tegen Anderlecht wordt de waarborg op drankbekers tijdelijk stopgezet. “Vanaf 18 januari starten we met een proefperiode waarin de waarborg op drankbekers afgeschaft wordt”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

De eerdere bijdrage van een halve euro per beker verdwijnt daarmee volledig. De beslissing kwam er op vraag van supporters en de Supportersraad. De club benadrukt dat medewerking essentieel blijft. “Ook zonder bekerwaarborg rekenen we wel op het blijvend respect en de medewerking van onze fans.”

Gedragsregels tijdens de testfase

Supporters worden gevraagd hun lege beker spontaan terug te brengen en deze op de voorziene plaatsen te deponeren. Bekers horen niet in de PMD‑vuilnisbakken. De proefperiode loopt tot het einde van de reguliere competitie.

In die periode wordt nagegaan of bekers voldoende worden ingeleverd en of er extra zwerfvuil ontstaat. De resultaten bepalen of het systeem behouden blijft of wordt aangepast.

Parallel aan de afschaffing van de waarborg worden de drankprijzen op de promenade aangepast. De club geeft drie redenen voor deze stap. “KAA Gent blijft tot vandaag één van de goedkoopste clubs voor drank.” Daarnaast werden de prijzen bijna tien jaar niet meer herzien. Tot slot brengt het wegvallen van de waarborg extra kosten met zich mee.





De combinatie van hogere operationele lasten en het wegvallen van de waarborg maakt een prijsaanpassing noodzakelijk. De club wil hiermee de dienstverlening en afvalverwerking op peil houden. De proefperiode moet duidelijk maken of het nieuwe systeem werkbaar is zonder bijkomende maatregelen.