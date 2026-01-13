KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"

KAA Gent pakt uit met wijziging voor supporters: "Vanaf match tegen Anderlecht"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent voert vanaf midden januari een wijziging door die rechtstreeks impact heeft op de stadionbeleving. De club start een proefproject dat zowel logistiek als financieel gevolgen heeft. Supporters worden actief betrokken bij deze aanpassing.

Afschaffing van de bekerwaarborg

Vanaf de thuiswedstrijd tegen Anderlecht wordt de waarborg op drankbekers tijdelijk stopgezet. “Vanaf 18 januari starten we met een proefperiode waarin de waarborg op drankbekers afgeschaft wordt”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

De eerdere bijdrage van een halve euro per beker verdwijnt daarmee volledig. De beslissing kwam er op vraag van supporters en de Supportersraad. De club benadrukt dat medewerking essentieel blijft. “Ook zonder bekerwaarborg rekenen we wel op het blijvend respect en de medewerking van onze fans.”

Gedragsregels tijdens de testfase

Supporters worden gevraagd hun lege beker spontaan terug te brengen en deze op de voorziene plaatsen te deponeren. Bekers horen niet in de PMD‑vuilnisbakken. De proefperiode loopt tot het einde van de reguliere competitie.

In die periode wordt nagegaan of bekers voldoende worden ingeleverd en of er extra zwerfvuil ontstaat. De resultaten bepalen of het systeem behouden blijft of wordt aangepast.

Parallel aan de afschaffing van de waarborg worden de drankprijzen op de promenade aangepast. De club geeft drie redenen voor deze stap. “KAA Gent blijft tot vandaag één van de goedkoopste clubs voor drank.” Daarnaast werden de prijzen bijna tien jaar niet meer herzien. Tot slot brengt het wegvallen van de waarborg extra kosten met zich mee.

De combinatie van hogere operationele lasten en het wegvallen van de waarborg maakt een prijsaanpassing noodzakelijk. De club wil hiermee de dienstverlening en afvalverwerking op peil houden. De proefperiode moet duidelijk maken of het nieuwe systeem werkbaar is zonder bijkomende maatregelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract'

23:00
2
"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

21:40
Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

Een nagelbijter tot minuut 120 maar Antwerp knokt La Louvière uit de Beker van België

23:08
Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

20:40
1
'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

'Zulte Waregem mikt hoog en wil Engelse sensatie in huis halen'

23:30
Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

Charleroi schakelt Club Brugge uit en zorgt nu al voor de stunt van de Croky Cup

22:31
Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet" Reactie

Oosting hekelt één bepaalde fase na bekerduel: "Als je ambitie wilt uitstralen, mag dat niet"

00:08
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

17:00
3
Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

22:00
Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

21:00
4
"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

20:00
Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

18:40
2
'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

20:20
'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

20:00
'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

19:00
'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

19:40
Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

14:40
📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

19:20
Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

18:20
3
DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

17:50
2
Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

17:20
1
'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

17:40
Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

18:00
'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

16:45
Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

15:00
3
Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

07:00
1
De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

16:00
Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

15:30
'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

15:15
2
Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

14:20
Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

13:15
Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen Analyse

Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen

14:00
CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

13:30
7
Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Wouter Simons Wouter Simons over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij filip.dhose filip.dhose over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Swakke25 Swakke25 over 'Goed nieuws voor Anderlecht: speler is klaar voor monstercontract' Sharon Sharon over Charleroi - Club Brugge: 2-1 rinus michels rinus michels over Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen Venom#13 Venom#13 over Antwerp - La Louvière: 1-1 Andreas2962 Andreas2962 over Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen' Andreas2962 Andreas2962 over Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler Bruno BDB Bruno BDB over Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved