Rik De Mil spreekt over versterkingen: "Natuurlijk begrijp ik de supporters"

KAA Gent neemt het donderdagavond in de kwartfinales van de Beker van België op tegen RSC Anderlecht. Dat doen ze voorlopig nog zonder nieuwkomers, want er moeten nog versterkingen gaan komen.

Rik De Mil maakt zich nog geen al te grote zorgen en werkte gewoon hard op stage met de spelers die ter beschikking waren, maar uiteraard wil hij nog de nodige versterkingen gezien bij KAA Gent de komende weken.

Nog weinig versterkingen voor KAA Gent voorlopig

In die optiek werd al Hong teruggehaald naar de Planet Group Arena en zo zouden ze ook onder meer bezig zijn met Noah Allen, die van Inter Miami zou kunnen overkomen. Tot op heden lijkt het tegen Anderlecht wel met de 'oude garde' te doen te zijn.

"We gaan competitief proberen te zijn tegen Anderlecht. Het klopt dat er inderdaad nog geen versterkingen zijn gekomen, maar we hebben wel een goede stageweek achter de rug met de jongens die er zijn", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

Rik De Mil beseft dat het soms tijd vraagt

"We hebben de ploeg volledig klaargemaakt om er te staan en onze doelstelling blijft om naar de volgende ronde te kunnen gaan. Natuurlijk begrijp ik dat de achterban ongeduldig wordt en ook als coach wil je zo snel mogelijk versterking zien toekomen."

"Ik zit al lang genoeg in het voetbal om te weten dat bepaalde dossiers op het juiste moment moeten komen. Zeker winterdossiers zijn niet altijd de eenvoudigste. Soms kan het heel snel, soms duurt dat wat langer. Natuurlijk wil je de groep zo snel mogelijk samen zien, maar je moet er mee om kunnen dat het soms tijd vraagt."