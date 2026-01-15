Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'

KAA Gent neemt het donderdagavond in de kwartfinales van de Beker van België op tegen RSC Anderlecht. Dat doen ze voorlopig nog zonder nieuwkomers, want er moeten nog versterkingen gaan komen.

Rik De Mil maakt zich nog geen al te grote zorgen en werkte gewoon hard op stage met de spelers die ter beschikking waren, maar uiteraard wil hij nog de nodige versterkingen gezien bij KAA Gent. En dus blijven ze zich roeren.

Zo zou KAA Gent zich ook willen versterken met een toptalent uit de MLS. "Verdediger Noah Allen van Inter Miami staat in de belangstelling van Europese clubs. Hij wordt gevolgd door onder andere Gent en Panathinaikos."

KAA Gent wil versterking ophalen in MLS

"Er zijn nog geen biedingen uitgebracht, maar hij is zeker iemand om in de gaten te houden in de komende twaalf maanden", klinkt het bij Tom Bogert - een instituut als het gaat over het volgen van transfergeruchten in de Verenigde Staten.

🇬🇷 Sources: Inter Miami defender Noah Allen is a player on the radar in Europe. Monitored by some clubs including Gent & Panathinaikos



No bids yet but one to watch in next 12 months



Allen, 21, has started all five games for Greece U-21s in Euro qualifying. Awaiting senior debut pic.twitter.com/IsVOuHYyWn — Tom Bogert (@tombogert) January 14, 2026

De 21-jarige Allen heeft alle vijf wedstrijden voor Griekenland onder 21 in de EK-kwalificatie in de basis gestaan. Hij wacht nog op zijn debuut in het A-elftal voor Griekenland. Toch lijkt hij op weg naar een mooie toekomst.



Gaat hem dat ook naar Europa leiden? Die kans is realistisch. Als het niet deze winter is, dan misschien wel komende zomer. De Griek ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Inter Miami en heeft een marktwaarde van 1,8 miljoen euro volgens Transfermarkt.