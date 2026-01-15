Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

Lorenz Lomme
Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent
Foto: © photonews
Rik De Mil is de man die KAA Gent naar de top 6 moet loodsen na het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge. De Mil weet wat hij wil zien van zijn spelers.

De Mil nam over nadat Ivan Leko tegen alle verwachtingen in naar Club Brugge trok. Gent ging hem weghalen bij Sporting Charleroi en hoopt zo de man gevonden te hebben om de top 6 in te duiken.

De Mil kreeg tijdens de winterbreak de kans om zijn groep onder handen te nemen onder de Spaanse zon. Gent verbleef in Oliva en gaf er het beste van zichzelf om een goede tweede seizoenshelft te kunnen afwerken. Daar zag de oefenmeester wel iets waar hij aan wil werken.

De Mil wil winnaars zien

"Ik wil op training winnaars zien. Dit is een zeer brave groep..." vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Af en toe mag er wat meer pit inzitten en mogen we wat meer smeerlappen zijn op het veld."

"Het zijn allemaal topkerels en het is plezant om met de jongens te werken, maar alleen zo win je geen wedstrijden", beseft hij. "Je kan het karakter van jongens niet veranderen. Maar je kan wel verantwoordelijkheden aangeven."

"Als club hebben we de ambitie om dominant te zijn in deze competitie. Dat was niet het geval", gaat De Mil verder. "Om dat terug te worden, moet er - naast de voetballende en fysieke principes - leiderschap komen. Jongens die het voortouw nemen als het moeilijk gaat. En dan kijk ik in de eerste plaats naar de oudere spelers."

KAA Gent
Rik De Mil

