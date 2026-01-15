📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht en KAA Gent mogen onder elkaar uitmaken wie de vierde en laatste halve finalist zou gaan worden in de Croky Cup. De wedstrijd moest echter wel met een paar minuten vertraging beginnen.

RSC Anderlecht en KAA Gent wilden zich op donderdagavond bij de laatste vier gaan scharen in de Beker van België en op die manier Antwerp vervoegen in de tweede halve finale - Union en Charleroi maken onder elkaar de andere finalist uit.

De wedstrijd tussen paars-wit en de Buffalo's moest echter met een paar minuten vertraging beginnen. En dat had toch wel een opvallende reden: het net van het doel aan de kant van de spionkop van Anderlecht was kapot.

En dus moesten een paar materiaalmeesters aan de slag om het gat in het net te gaan herstellen. Daarbij klommen ze spectaculair op elkaars nek en in de schouders. "Ze lossen het acrobatisch op", liet Hein Vanhaezebrouck zich ontvallen op DAZN.

Eerbetoon aan Rene Peeters vlak voor de wedstrijd

"Ze lossen het wel snel op." Na een paar minuten was het euvel voorbij en kon de wedstrijd alsnog beginnen, zij het met een paar minuten vertraging. Vlak voor de wedstrijd was er ook nog een mooi eerbetoon voor Rene Peeters.

Lees ook... LIVE: Anderlecht op voorsprong, Gent gaat uit ander vaatje moeten tappen

De in Anderlecht geboren en getogen centrale middenvelder speelde van 1972 tot 1981 bij de jeugd van Anderlecht en brak toen door in de A-kern van paars-wit. Veel later was hij ook nog coach van de jeugdploegen en de beloften en was hij scout voor de hoofdstedelingen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KAA Gent nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht op voorsprong, Gent gaat uit ander vaatje moeten tappen Live

LIVE: Anderlecht op voorsprong, Gent gaat uit ander vaatje moeten tappen

21:21
Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

21:00
1
Rik De Mil spreekt over versterkingen: "Natuurlijk begrijp ik de supporters"

Rik De Mil spreekt over versterkingen: "Natuurlijk begrijp ik de supporters"

17:00
1
Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent

Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent

16:30
"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

"Ik ben nog niet weg": clubicoon Zulte Waregem viert 80e verjaardag

21:20
Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'

Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'

14:20
6
Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

13:20
'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen'

20:20
3
Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

11:00
Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben"

Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben"

20:00
2
Blijft deze speler langer bij Zulte Waregem? "Ik voel me hier al helemaal thuis"

Blijft deze speler langer bij Zulte Waregem? "Ik voel me hier al helemaal thuis"

19:50
'Aanvaller met verleden bij Zulte Waregem en Anderlecht lijkt JPL te gaan verlaten'

'Aanvaller met verleden bij Zulte Waregem en Anderlecht lijkt JPL te gaan verlaten'

18:00
De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

19:40
2
Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is)

18:40
2
Hallucinante bedragen of niet? 500 miljoen(!) aanvragen voor WK-tickets

Hallucinante bedragen of niet? 500 miljoen(!) aanvragen voor WK-tickets

19:20
2
DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

DONE DEAL: Standard slaat toe en kaapt transfer weg voor neus KVC Westerlo

19:00
Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

Kortrijk is op zijn hoede voor Patro Eisden: "We mogen vooral niet vergeten te voetballen"

18:50
'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik'

'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik'

18:20
3
Michiel Jonckheere gooit winterse transferplannen van KV Kortrijk op tafel

Michiel Jonckheere gooit winterse transferplannen van KV Kortrijk op tafel

17:50
Opbod kan beginnen: 'Ook Manchester City klopt aan bij Club Brugge'

Opbod kan beginnen: 'Ook Manchester City klopt aan bij Club Brugge'

17:40
Het gaat hard voor jonge Belg (ex-Anderlecht): speler van de maand in Europese topcompetitie

Het gaat hard voor jonge Belg (ex-Anderlecht): speler van de maand in Europese topcompetitie

15:00
Voorbereiding op WK gaat verder: 'Rode Duivels hebben nieuwe wedstrijd beet'

Voorbereiding op WK gaat verder: 'Rode Duivels hebben nieuwe wedstrijd beet'

17:20
'Extra interesse uit Premier League, Duitsland én Spanje voor sterkhouder Zulte Waregem'

'Extra interesse uit Premier League, Duitsland én Spanje voor sterkhouder Zulte Waregem'

16:45
2
'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

12:20
2
Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma"

Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma"

16:00
2
Belgische doelman reageert op interesse van RSC Anderlecht

Belgische doelman reageert op interesse van RSC Anderlecht

14:00
1
Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

14:40
Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen'

Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen'

15:30
7
'Twee Italiaanse clubs lonken naar deze sterkhouder van STVV'

'Twee Italiaanse clubs lonken naar deze sterkhouder van STVV'

14:50
Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

13:30
19
Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

12:40
2
Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

13:45
'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

13:00
Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

12:00
5
Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

08:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

11:44

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

A30 A30 over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 rinus michels rinus michels over Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht Dirk1897 Dirk1897 over 'Marc Wilmots wil een grote slag slaan en gewezen sterkhouder Union SG in huis halen' cartman_96 cartman_96 over Eddy Snelders in beroep tegen zware celstraf: "Blij dat ik betrapt ben" cartman_96 cartman_96 over Hoe Antwerp in een moeilijke situatie verzeild is geraakt rond publiekslieveling (maar er ook hoop is) Daja Daja over 'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik' Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?" Joachim de beuk erin Joachim de beuk erin over Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits' Cul-de-sac Cul-de-sac over Hallucinante bedragen of niet? 500 miljoen(!) aanvragen voor WK-tickets Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved