📷 RSC Anderlecht - KAA Gent begint met vertraging door opvallende reden

RSC Anderlecht en KAA Gent mogen onder elkaar uitmaken wie de vierde en laatste halve finalist zou gaan worden in de Croky Cup. De wedstrijd moest echter wel met een paar minuten vertraging beginnen.

RSC Anderlecht en KAA Gent wilden zich op donderdagavond bij de laatste vier gaan scharen in de Beker van België en op die manier Antwerp vervoegen in de tweede halve finale - Union en Charleroi maken onder elkaar de andere finalist uit.

De wedstrijd tussen paars-wit en de Buffalo's moest echter met een paar minuten vertraging beginnen. En dat had toch wel een opvallende reden: het net van het doel aan de kant van de spionkop van Anderlecht was kapot.

En dus moesten een paar materiaalmeesters aan de slag om het gat in het net te gaan herstellen. Daarbij klommen ze spectaculair op elkaars nek en in de schouders. "Ze lossen het acrobatisch op", liet Hein Vanhaezebrouck zich ontvallen op DAZN.

Eerbetoon aan Rene Peeters vlak voor de wedstrijd

"Ze lossen het wel snel op." Na een paar minuten was het euvel voorbij en kon de wedstrijd alsnog beginnen, zij het met een paar minuten vertraging. Vlak voor de wedstrijd was er ook nog een mooi eerbetoon voor Rene Peeters.



Lees ook... LIVE: Anderlecht op voorsprong, Gent gaat uit ander vaatje moeten tappen›

De in Anderlecht geboren en getogen centrale middenvelder speelde van 1972 tot 1981 bij de jeugd van Anderlecht en brak toen door in de A-kern van paars-wit. Veel later was hij ook nog coach van de jeugdploegen en de beloften en was hij scout voor de hoofdstedelingen.