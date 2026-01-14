Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent

Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent
Foto: © photonews

KAA Gent keerde terug uit Spanje met frisse benen en duidelijke ideeën. Rik De Mil gebruikte de winterstage niet alleen om te trainen, maar ook om aan het karakter van zijn ploeg te sleutelen richting de cruciale weken.

KAA Gent is terug van zijn winterstage in Spanje. Trainer Rik De Mil heeft de tijd gebruikt om zijn groep op scherp te zetten voor de laatste maanden van de competitie. Hij wil zowel fysiek als mentaal een invloed hebben.

"We hebben ambitie. We willen een club worden die dominant is in de competitie en dat gaat niet alleen door aan de conditie te werken", zegt De Mil volgens Sporza. De coach heeft al een duidelijk probleem aangepakt op stage.

De Mil wil meer pit bij de Buffalo's

"Ik heb een heel brave groep. Soms mag er op het veld wat meer pit in zitten, meer smeerlappen. Het zijn topkerels, maar alleen daarmee win je geen matchen", gaat De Mil verder. 

Nu bereiden de Buffalo's zich voor op de bekerclash met Anderlecht. Donderdagavond trekt Gent naar het Lotto Park om te strijden voor een ticket in de halve finale. De Mil beseft dat het niet makkelijk zal worden.

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat
"Ik wil een Gent zien dat meer voetbalt naar mijn filosofie. Het wordt een pittige opdracht op Anderlecht, maar ik wil meer vertrouwen en geloof zien. Ik ben realistisch: zullen we dat al 90 minuten zien? Ik ben zeker van niet, maar ik wil stappen vooruit zien. Daarvoor is Anderlecht een interessante uitdaging", aldus de Gent-trainer.

Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (18/01).

Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Rik De Mil

