📷 Vanhaezebrouck, De Vlieger en de supporters laten zich uit: rood voor Gent? Strafschop Anderlecht?

Foto: © photonews

RSC Anderlecht stond op voorsprong tegen KAA Gent bij de rust door een strafschopdoelpunt van Thorgan Hazard. Zowel over die elfmeter als over een eerdere mogelijke rode kaart voor Tibe De Vlieger was er heel wat te doen.

De eerste opmerkelijke fase was na een kwartier voetballen. Na een hoekschop van KAA Gent ging het plots héél snel naar de overkant. Bertaccini kon plots alleen op doel af en vlak voor hij wil trappen, wordt hij aangelopen door De Liever.

Bertaccini bleef op de been en probeerde af te werken ten opzicht van Roef, maar was wel even uit balans. Hij scoorde niet en De Vlieger kreeg ook geen rode kaart meer achteraf. "Als Bertaccini neergaat, is het een rode kaart", aldus Vanhaezebrouck.

Had het een rode kaart voor KAA Gent moeten zijn?

"Het is niet dat je er nu op kan terugkomen, want hij heeft in principe zijn kans gekregen. Het was voldoende voor een rode kaart. Gent komt hier heel goed en heel gelukkig weg," aldus de gewezen coach van beide clubs.

Tien minuten later ging de bal op de stip voor Anderlecht. Tibe De Vlieger sprak daarover tijdens de rust: "De strafschop? Naar mijn gevoel was die heel licht van waar ik stond. We weten dat we in de grote rechthoek heel voorzichtig moeten zijn en de tegenstander niet aanraken."

"Het leek me heel licht, maar ik zou het moeten terug bekijken." Ook daarover had Hein Vanhaezebrouck wel wat te zeggen bij DAZN. "Het was vooral een domme actie. Als je iemand aantikt, dan is dat vooral een domme actie."

Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (18/01).

