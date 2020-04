Romelu Lukaku verklaart zijn goede prestaties in de Serie A

De overstap van Romalu Lukaku van Manchester United naar Inter Milaan was een schot in de roos.

Romelu Lukaku heeft er al een zeer goed debuutseizoen opzitten bij Inter Milaan. De topschutter aller tijden van de Belgische nationale ploeg vindt ook in Italiaanse loondienst vlot de weg naar doel. In 35 matchen verspreid over alle competities trof hij 23 keer raak. De Rode Duivel verklaart zijn bloeiperiode.

"Goals scoren is mijn drug, daar leef ik voor. Maar als je ouder wordt, moet je ook meer op intelligentie spelen. Ik ben altijd hongerig om bij te leren. Doelpuntenmaker is niet mijn enige functie of rol op het veld, dat kan ook die van de man naast mij zijn", liet Big Rom optekenen in Daily Mail.

"Iedereen moet zich belangrijk voelen binnen de ploeg. Als ik niet op doel kan schieten, an zoek ik altijd naar iemand om de bal af te spelen", verklaarde hij zijn goede verstandhouding met Lautaro Martinez.