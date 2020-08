UPDATE: Telenet vindt geen akkoord met Eleven voor eerste speeldag

Vandaag - één dag voor de competitiestart - zal Telenet met meer nieuws komen over of ze eruit geraakt zijn met Eleven over de uitzendrechten van het Belgisch voetbal. Indien niet, komt er een korting van tien euro voor de klanten.

UPDATE: Telenet heeft momenteel nog geen akkoord gevonden met Eleven, dat meldt Het Nieuwsblad. De eerste speeldag zal dus al niet te zien zijn op de zenders van de operator.

De onderhandelingen lopen al een tijdje. Gisterenavond zaten beide partijen weer samen. Telenet stelt zich vooral vragen bij de omkadering van de matchen, waar ze graag meer inspraak in gehad hadden.

“De voorbije jaren hebben we veel geïnvesteerd om van Play Sports een kwaliteitsproduct te maken", zegt Jeroen Bronselaer, marketingverantwoordelijke van Telenet, in de krant Het Nieuwsblad. "Die controle geven we niet graag uit handen. Eleven geeft aan dat het de eindverantwoordelijkheid wil houden over zijn eigen voetbalkanalen. Dat respecteren wij, maar net daarom willen we mee inspraak over de kwaliteit van het aanbod. We tekenen geen blanco cheque.”