Genk dartelt verder, Wase Leeuwen klauwen weer en veel meer ...

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Genkse machine (7)

John van den Brom is nog maar drie weken aan het werk bij Genk en zijn team staat al helemaal alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Zeven wedstrijden op rij winnen, dat had KRC Genk nog nooit gedaan. En de Limburgers staan nu ook alleen aan de leiding. Sterk werk.

Wase Leeuwen klauwen weer

Enkele weken geleden stond Nicky Hayen nog onder druk bij Waasland-Beveren, ondertussen is het team - inhaalwedstrijden inclusief - met een 10 op 12 helemaal uit het dal gekropen.

Aanvaller Koita zorgde met vier goals in drie wedstrijden mee voor de revival van de Wase Leeuwen, die echt opnieuw klauwen en naar boven kunnen kijken.

Dartele nieuwkomers

OH Leuven liet qua punten een beetje van zijn pluimen de voorbije weken en Beerschot is zijn leidersplaats kwijt. Maar: de voorbije acht wedstrijden scoorde OH Leuven minstens twee keer en het blijft het aanvallend goed doen.

En Beerschot zorgt ook voor het meeste spektakel in de hele competitie. Dat het tegen Eupen 0-1 werd, daar kon het enkel twee goede doelmannen voor danken.

FLOP

Anderlecht maakt het niet af

RSC Anderlecht speelde een wisselvallige wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem, maar het maakt vooral moeilijk wedstrijden dood.

Ook bij Essevee moest het een voorsprong nog uit handen geven, goed voor het achtste gelijkspel al dit seizoen - dat was al heel lang geleden.

Gent heeft nog werk

Wie had gedacht dat AA Gent onder Hein Vanhaezebrouck er meteen zou staan? Die is bedrogen uitgekomen. Het was zeker niet slecht in Oostende, maar ook nog niet echt goed te noemen.

De Kustboys dartelden wel en zorgden zo voor een nieuwe nederlaag. Fysiek stond het al niet slecht, maar Hein heeft nog werk aan de winkel.

Maandagavondvoetbal

Geen idee hoe we moeten denken over maandagavondvoetbal, maar als ze slappe koffie serveren zoals in Charleroi tegen Kortrijk, dan hoeft het niet.

De Zebra's zitten in een dipje de voorbije weken en verliezen stilaan de voeling met de top van de rangschikking.