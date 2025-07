Zulte Waregem raast door de voorbereiding en is klaar voor competitiestart: "Zullen het met deze kern doen"

Zulte Waregem maakt zich na twee jaar afwezigheid op voor zijn terugkeer in de Jupiler Pro League. Het kent voorlopig een quasi foutloze voorbereiding en wil er van bij de competitiestart meteen staan.

Enkel tweedeklasser Olympic Charleroi kon Zulte Waregem op een gelijkspel houden. Voor het overige dendert het naar de Jupiler Pro League gepromoveerde team van Sven Vandenbroeck door zijn voorbereiding.

En het zijn niet enkel regionale teams die voor de bijl gingen. Essevee won ook van Antwerp, AEK Athene en AZ Alkmaar, vorig seizoen nog vijfde in de Nederlandse Eredivisie en daardoor komend seizoen actief in de Conference League.

De spelersgroep is ook al nagenoeg klaar. “Ik vermoed dat we het nagenoeg met deze kern zullen doen komend seizoen. Als er nog iets bijkomt, is dat een mooie bonus", aldus Vandenbroeck bij Het Nieuwsblad.

Op het veld lijken ze helemaal klaar voor de competitiestart, en ook in de bestuurskamer zitten ze niet stil. Zo pompten verschillende aandeelhouders maar liefst zeven miljoen euro in de club in de vorm van een kapitaalsverhoging.

Dankzij die injectie verdwijnt de negatieve balans van Zulte Waregem, wat positief is voor de financiële situatie van de club. En zo kunnen ze zich bij de promovendus volledig focussen op de competitiestart. Zulte Waregem speelt op 26 juli zijn eerste wedstrijd tegen KV Mechelen.