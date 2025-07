Nu wel voldoende: AC Milan verhoogt bod op Ardon Jashari en hoopt er nu wel snel uit te komen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

AC Milan heeft zijn tweede offensief ingezet voor Ardon Jashari. De Rossoneri legden deze week een verbeterd voorstel op tafel: 33 miljoen euro vast, oplopend tot 38 miljoen met bonussen. Daarmee komen ze nog slechts een fractie onder de 40 miljoen die Club Brugge aanvankelijk verlangde.

De voorbije dagen werden de gesprekken opgevoerd nadat Jashari openlijk de druk opvoerde. De Zwitserse middenvelder sloeg het Brugse trainingskamp over en bereikte al een persoonlijk akkoord met Milan over een vijfjarig contract. Zijn boodschap is duidelijk: hij wil koste wat kost naar San Siro.

Ook Borussia Dortmund en Manchester United hengelden naar zijn handtekening, maar Jashari heeft die pistes van tafel geveegd. Voor hem telt enkel Milan. Dat maakt de Italiaanse club vastberadener om de deal snel af te ronden, zeker nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen.

Club Brugge hield tot dusver strak vast aan de vraagprijs, gesteund door een sterke onderhandelingspositie na eerdere miljoenentransfers. Toch is het nieuwe Milan‑bod het eerste dat echt in de buurt komt van de Brugse verwachtingen. Een compromis lijkt daardoor binnen handbereik.

Voor Milan zou Jashari een sleutelstuk op het middenveld worden: dynamiek, balverovering en precieze passing in één pakket. Trainer Massimiliano Allegri ziet hem als de ontbrekende schakel na het vertrek van enkele routiniers. Intern noemt men de deal “prioriteit nummer één”.

Beslissende uren breken nu aan. Brugge kan cashen en meteen investeren in vervangers, terwijl Jashari hoopt dat de clubs elkaar deze week definitief vinden. Als de bonusstructuur naar ieders smaak is, kan de transfer nog voor het weekend rond zijn – en schrijft Milan een cheque die uiteindelijk haast de volle €40 miljoen benadert.