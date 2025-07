Kortrijk start goed, maar verliest uiteindelijk toch van Griekse eersteklasser

KV Kortrijk zal komend seizoen niet te bewonderen zijn in de Jupiler Pro League. Onder nieuwe coach Michiel Jonckheere bereidt het zich voor op een seizoen in de tweede klasse.

Ondanks de degradatie toont KV Kortrijk zich meteen ambitieus. Met een nieuwe coach en een mooi aantal gerichte versterkingen hoopt het meteen een gooi te kunnen doen naar promotie en zo slechts één seizoen op het tweede niveau te moeten voetballen.

Op woensdag speelde Kortrijk een oefenwedstrijd tegen AEK Athene, vierde tijdens het afgelopen seizoen in Griekenland. Kortrijk verloor met 2-1, nadat het in de eerste helft wel op voorsprong was gekomen via Boris Lambert.

De ex-middenvelder van Eupen trof raak op een hoekschop genomen door Lennard Hens, een andere aanwinst. In de tweede helft zorgden de Grieken voor de ommekeer met twee doelpunten. Kortrijk kwam nog goed weg toen AEK een strafschop miste, maar de nederlaag kon niet meer vermeden worden.

Voor AEK was het de derde oefenwedstrijd tegen een Belgische club. Eerder verloor het van Zulte Waregem, dat Kortrijk zal aflossen in de Jupiler Pro League. Van Beerschot wist het wel te winnen, met 4-1.

Kortrijk begint in tegenstelling tot de voorgaande jaren wat later aan het seizoen. De Challenger Pro League start op vrijdag 8 augustus. De West-Vlamingen beginnen er een dag later aan op het veld van de RSCA Futures.