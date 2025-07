OFFICIEEL: Beerschot haalt speler gratis binnen die al twee keer kampioen werd in de Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot heeft de komst van Edisson Jordanov bevestigd. De vleugelverdediger zag zijn contract bij KVC Westerlo aflopen.

Beerschot kondigde zijn tweede transfer van de dag aan. Na Glenn Claes versterken de Kielse Ratten zich nu met Edisson Jordanov.

De 32-jarige vleugelverdediger was de voorbije twee weken bij de club actief als tester. Met zijn inzet en ervaring wist hij de technische staf te overtuigen.

Jordanov stond zelfs al een keer op het veld bij Beerschot, in de oefenwedstrijd tegen Sporting Hasselt. In 2021 maakte hij de overstap van Union SG naar Westerlo.

Met beide clubs werd hij kampioen in de Challenger Pro League. Deze zomer liep zijn contract bij de Kemphanen af, waardoor hij gratis op te pikken was.

De Duitser heeft een contract voor één seizoen getekend, met optie op een extra jaar. In totaal kwam hij al 67 keer in actie in de CPL.