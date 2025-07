OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid van verdediger, die voor avontuur in Engeland kiest

KV Kortrijk neemt afscheid van Ryan Alebiosu. De verdediger trekt naar het Engelse Blackburn Rovers.

KV Kortrijk neemt afscheid van Ryan Alebiosu. De rechtsachter werd afgelopen seizoen al uitgeleend, maar vertrekt nu definitief.

Hij heeft een contract getekend bij Blackburn Rovers, melden beide clubs op hun kanalen. Alebiosu kwam in 2023 aan bij de Kerels.

Toen werd hij overgenomen van Arsenal. In totaal speelde hij 25 wedstrijden voor KV Kortrijk. In de tweede helft van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Schotse St. Mirren, waar hij 14 keer in actie kwam.

"Ik ben dolblij en het was een uitgemaakte zaak voor mij om me aan te sluiten bij deze grote, historische club waar al zoveel spelers zich door de jaren heen hebben ontwikkeld", zegt de speler over zijn transfer op de website van Blackburn Rovers.

Nu krijgt hij de kans om zich te tonen in de Championship. "Toen ik het telefoontje kreeg, als iemand die zich wil ontwikkelen, was het een no-brainer en ik kan niet wachten om te beginnen.