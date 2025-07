Kogel is door de kerk: Union Saint-Gilloise speelt zijn thuiswedstrijden van de Champions League in dit stadion

Union Saint-Gilloise zal de Champions League spelen in het Lotto Park. Er werd een overeenkomst bereikt met Anderlecht.

Union Saint-Gilloise zal zijn thuiswedstrijden van de Champions League spelen in het Lotto Park, het stadion van Anderlecht. De twee Brusselse clubs waren in gesprek om tot een overeenkomst te komen.

Anderlecht gaf al groen licht in juni en er lag een akkoord op tafel. Ter herinnering, het Joseph Marien-stadion van Union voldoet niet aan de UEFA-normen voor dergelijke wedstrijden.

In afwachting van hun toekomstige stadion moest Union een oplossing vinden voor hun Europese wedstrijden. Deze week keurde de gemeente Anderlecht het project goed, volgens Het Laatste Nieuws.

Een akkoord van de politiezone Brussel-Zuid was nog de laatste horde in het dossier. Volgens La Dernière Heure gaf de politie groen licht tijdens de vergadering van donderdagavond. De enige voorwaarde is dat de twee clubs geen Europese wedstrijd mogen spelen in het Lotto Park in dezelfde week.

Met deze volledige goedkeuring kan Union zich rustig voorbereiden op de Champions League, terwijl ze in Brussel blijven. Het is vermeldenswaardig dat heel wat Union-supporters niet wilden dat de club speelde in het stadion van de "vijand".