Buitenlandse kapers op de kust, maar wat als? De pittige transfers van de overlopers tussen Anderlecht en Club Brugge

Club Brugge heeft interesse in Samuel Edozie. De Bruggelingen zouden al informatie over hem hebben ingewonnen bij Southampton. Bij dat team staat de speler nog tot juni 2027 onder contract, maar het team staat niet weigerachtig tegenover een transfer.

Vorig seizoen leenden ze hem al uit aan ... RSC Anderlecht. Daar kon hij echter niet rekenen op een verlengd verblijf, waardoor hij terug moest naar Engeland. Al sluit dat dus niet uit dat hij langer in België zou terechtkunnen. Er zijn wel kapers op de kust, want ook Rangers toont nog steeds interesse en wil Club Brugge aftroeven.

🚨Belgian side Club Brugge were impressed by Samuel Edozie (22) at Anderlecht last season, and are in talks over a permanent move for the #SaintsFC winger.



