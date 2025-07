Club Brugge is nog lang niet klaar op de mercato: "Vijf, zes dossiers zijn concreet"

Club Brugge is erg actief op de zomermercato. Blauw-zwart is nog niet meteen van plan om te stoppen.

Club Brugge beleeft een drukke transferzomer. De club verkocht Maxim De Cuyper, Chemsdine Talbi, Ferran Jutgla en Casper Nielsen al. Rond Ardon Jashari is het ook bijzonder heet.

De middenvelder wil koste wat het kost naar AC Milan, maar Club onderhandelt moeilijk met de Italianen. Op inkomend vlak kwamen Ludovit Reis en Nicolo Tresoldi al toe.

Maar we mogen nog transfers verwachten. CEO Bob Madou vertelde wat meer bij Het Nieuwsblad. "Er zijn vijf, zes dossiers echt concreet nu."

Head of football Dévy Rigaux weet dat een nieuwe spits daar niet bij zit, ondanks de blessure van Gustaf Nilsson. "Afwachten hoe ernstig de blessure van Nilsson is, maar we hebben Tresoldi al, Furo traint hier mee, Vermant is er nog…"

"We vervangen vertrekkers niet een-op-een, het hangt af van wat we nog in de kern hebben", gaat Sports Director Maarten Dedobbeleer verder. "Hebben we een young potential nodig of een performance speler nodig? Ordonez of Nusa die nog wat tijd nodig hadden of direct inzetbare meerwaardes zoals Reis nu. Iemand van vier miljoen waar we al een jaar mee werkten, kunnen we beter helpen ontwikkelen dan iemand van tien miljoen die nieuw is."