Anderlecht zal héél goed opletten: belangrijke wedstrijden op het programma

Sporting Anderlecht weet nog niet wie zijn tegenstander zal zijn op 24 en 31 juli in de voorronden van de Europa League. Vanavond ontvangt Spartak Trnava Häcken, en men kan zich voorstellen dat Besnik Hasi de wedstrijd goed zal volgen.

De vraagt rijst of Anderlecht een livestream van de wedstrijd tussen Spartak Trnava en Häcken zal organiseren vanavond, in Renesse, waar de Mauves momenteel op trainingsstage zijn. Sommige spelers hebben ongetwijfeld andere plannen voor de avond, maar Besnik Hasi zal waarschijnlijk voor zijn scherm zitten.

Het is namelijk nog onbekend welke tegenstander paars-wit zal treffen op 24 en 31 juli, en de wedstrijd van vanavond kan beslissend zijn. De eerste voorronde van de Europa League begint en de uitslag kan al een goede indicatie geven voor de komende wedstrijd.

Bij een bijzonder significante uitslag zou Anderlecht zich al min of meer kunnen voorbereiden op de confrontatie met een van de twee teams, wat natuurlijk het ideale scenario zou zijn. Voor de supporters wordt het dan ook hoog tijd om te weten of ze naar Zweden of Slowakije moeten reizen.

Voor Spartak Trnava wordt dit de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, terwijl BK Häcken momenteel midden in de Zweedse competitie zit. Maar de Zweedse club beleeft een moeilijk seizoen, op de 9e plaats met 18 punten uit 14 wedstrijden.

RSC Anderlecht zal de tweede kwalificatieronde van de Europa League op 24 juli thuis beginnen, voordat het op 31 juli naar Zweden of Slowakije vertrekt, slechts enkele dagen na de hervatting van de competitie.