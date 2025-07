Geen week zonder verrassingen: Yannick Ferrera daagt RWDM voor de rechter

Het lijkt erop dat een normale week niet bestaat in Molenbeek. Terwijl RWDM officieel heeft afgezien van zijn plannen om van naam te veranderen, zal Yannick Ferrera nu juridische stappen ondernemen tegen de club.

RWDM had iedereen verrast door op 19 april afscheid te nemen van Yannick Ferrera, na een collectieve ineenstorting die de rechtstreekse promotie aan de Molenbeekse club had gekost, hoewel ze lange tijd in een ideale positie verkeerden.

Het vertrek werd destijds door RWDM gepresenteerd als een beslissing die in onderling overleg was genomen: Ferrera zou hebben geconcludeerd dat hij geen oplossing kon vinden om de club uit het slop te halen en zou daarom een stap opzij hebben gezet. Maar dat bleek nu een overdrijving op zijn best, en op zijn slechtst een leugen, want Yannick Ferrera heeft nu besloten RWDM voor de rechter te dagen.

Yannick Ferrera had overigens nooit gereageerd op zijn vertrek. Onlangs heeft hij een contract getekend bij zijn nieuwe club, Zamalek, in Egypte. En nu kondigt hij via zijn advocaat, Meester Uyttendaele, aan dat hij zijn ex-club voor de rechter sleept.

"Mijn cliënt heeft een team opgebouwd, een spelidentiteit aan het team teruggegeven en het enthousiasme van een publiek dat zijn kleuren met passie bleef steunen, nieuw leven ingeblazen. Zeer ontroerd na deze nederlaag, heeft hij duidelijk gemaakt dat hij het traject en de mogelijkheid om nogmaals de vreugde van de promotie te ervaren, niet kon vergeten. Hij heeft meteen aangegeven dat hij vertrouwen bleef houden in het team en dat hij geloofde dat de pijn van de nederlaag hen sterker zou maken voor de Play-offs. Ook zijn staf wilde dat hij hun coach bleef."

"Hij is eenvoudigweg aan de deur gezet zonder enige waardering voor het geleverde werk. Het einde van het seizoen werd vervolgens door anderen afgehandeld..."

"Gezien de leugens die door de club werden verspreid en het totale gebrek aan respect dat werd getoond door het management jegens zijn voormalige coach, heeft mijn cliënt besloten juridische stappen te ondernemen. De samenwerking werd unilateraal en bruusk beëindigd, zonder dat enige vergoeding werd betaald, hetgeen een ernstige schending vormt van zijn rechten en het meest elementaire gebrek aan respect voor de getekende overeenkomsten en het arbeidsrecht. Deze beslissing, hoe weloverwogen ook, was niet gemakkelijk. Het is het managementteam dat hier wordt aangesproken. RWDM, de club uit Molenbeek, en zijn supporters zullen voor altijd een bijzondere plek in zijn coachingstraject behouden."