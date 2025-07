Julien Duranville krijgt opnieuw zware klap te verwerken bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft een nieuwe ontmoedigende update bevestigd. Julien Duranville zal geopereerd moeten worden.

Terwijl zijn spierproblemen leken te verdwijnen en we eindelijk hoopten Julien Duranville te zien schitteren in de kleuren van Borussia Dortmund, sloeg het noodlot opnieuw toe. De Belgische winger moest het veld verlaten tijdens de kwartfinale van het WK voor clubs tegen Real Madrid.

De eerste prognoses spraken over een zware schouderblessure en mogelijk een afwezigheid van meerdere maanden na een operatie. Nadat hij terugkeerde naar Duitsland en de benodigde tests te heeft ondergaan, bevestigde de club het slechts nieuws.

Julien Duranville heeft AC-luxatie en zal onder het mes moeten voor een chirurgische ingreep. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid een lange afwezigheid, die eerder in maanden dan in weken zal worden geteld.

Een vicieuze cirkel: doordat Duranville van het veld gehouden wordt, kan hij geen fysiek opbouwen om nadien te kunnen spelen... en vervolgens zijn de risico's op spierblessures veel groter. Maar de club blijft hoopvol.

"We hebben het afgelopen seizoen goede vooruitgang geboekt met Julien, deze tegenslag is dus bijzonder bitter. Maar we blijven optimistisch: hij is een uitzonderlijk talent. We zullen hem zo goed mogelijk begeleiden in zijn revalidatie", verklaart Sébastian Kehl op de officiële website van BVB.