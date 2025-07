OFFICIEEL: Beerschot heeft beet en versterkt zich met ervaren Belg

Beerschot heeft versterking beet op het middenvelder. Glen Claes, die zonder club zat, tekende voor één seizoen met optie op een extra jaar bij de Ratten.

Er was al nieuws over interesse, maar nu heeft Beerschot ook effectief toegehapt. De Kielse Ratten versterken zich met Glenn Claes.

De 31-jarige middenvelder zat zonder club nadat zijn contract bij Lierse afliep. De club bood hem een nieuw prestatiegericht contract aan, maar dat zou hij geweigerd hebben.

Bij Beerschot tekende Claes een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar. Sporting Director Murat Akin is tevreden met zijn nieuwe aanwinst.

"Met Glenn halen we iemand binnen die de Belgische competities door en door kent", zegt hij op de officiële kanalen van de club.

"Hij weet wat er nodig is om onze doelstellingen te behalen en zal een meerwaarde zijn in de kern. We volgen hem al een tijd en zijn blij dat hij voor Beerschot gekozen heeft", besluit Akin. Claes was in het verleden actief bij onder meer RWDM, KV Mechelen en Lommel.