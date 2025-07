Charles De Ketelaere ziet spitsbroeder naar Saudi-Arabië trekken, Atalanta denkt aan voormalige JPL-spits ter vervanging

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charles De Ketelaere ziet zijn spitsbroeder bij Atalanta Bergamo vertrekken. Mateo Retegui kiest voor een avontuur in Saudi-Arabië, waar hij bij de ploeg van Koen Casteels gaat voetballen.

Atalanta Bergamo zal een nieuwe spits moeten zoeken om de aanval te gaan leiden. Mateo Retegui staat op het punt om de Italiaanse eersteklasser, waar ook Charles De Ketelaere speelt, te gaan verlaten.

Verschillende Italiaanse media melden dat de deal van Retegui naar Al Qadsiah zo goed als rond is. Retegui, een Argentijnse Italiaan, tekende afgelopen zomer nog maar bij Atalanta voor 21 miljoen en zou nu bijna 70 miljoen euro opleveren.

Een mooie winst voor La Dea, dat wel op zoek zal moeten naar een vervanger. Daarvoor kijkt het onder meer naar Georges Mikautadze. De Georgiër speelde enkele seizoenen geleden nog voor Seraing en zou nu naar de Serie A kunnen trekken. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri.

Atalanta is niet de enige ploeg met interesse in Mikautadze. Ook AS Roma wil de aanvaller graag inlijven. Sunderland, dat met Chemsdine Talbi en Noah Sadiki al enkele spelers binnenhaalde uit de Jupiler Pro League, zou zijn afgehaakt.

Mikautadze speelde tussen 2020 en 2022 bijna 60 wedstrijden voor Seraing, dat ondertussen in de tweede klasse speelt. Hij wist daarin 36 keer te scoren, wat hem een mooie transfer naar Ajax opleverde. Ondertussen speelt de spits bij Olympique Lyon.