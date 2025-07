Sterkhouder van OH Leuven is heel duidelijk over zijn toekomst



Word fan van OH Leuven! 499 Toby Leysen heeft een goed seizoen achter de rug bij OH Leuven. De doelman sprak zich bij Het Nieuwsblad uit over zijn toekomst. OH Leuven bereidt zich voor op het nieuwe seizoen in Leicester. De Leuvenaars zijn er op stage en trainen er hard. Maar ook niet te hard, weet doelman Toby Leysen te vertellen. "We werken hier hard, maar niet overdreven. Gewoon goed", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Op een stage moet dat. De coach vraagt veel meer van ons qua energie." "Voordien werd minder op intensiteit gehamerd, en dan watert dat al snel af. Dat is overal zo. Nu brengen we intensiteitsvoetbal", gaat hij verder. De doelman kende een prima seizoen bij de club. Logischerwijs komt er dan ook interesse uit het buitenland bij kijken, maar daar moet Leysen nog niets van weten. "Die is er altijd wel, maar het merendeel heb ik meteen afgeblokt. Het moet echt een héél goeie stap vooruit zijn voor ik het overweeg, daar ben ik naar hen toe ook eerlijk in. Tot nu toe ligt er niks op tafel, nee", klinkt het. De keeper blijft dus gewoon bij OHL.



