Club Brugge buigt niet en wil record breken met Jashari - maar wie zijn de huidige recordhouders?

AC Milan wil vaart maken in de zaak rond Ardon Jashari en bracht al een bod binnen dat - met bonussen bij - om en bij de 38 miljoen euro zou bedragen. Maar Club Brugge moet er voorlopig nog absoluut niet van weten.

De Bruggelingen zijn eerder overtuigd van het feit dat er wel nog een andere ploeg minstens veertig miljoen euro kan/zal neertellen voor de speler. En dus moeten ze niet per se verkopen, hebben ze het gevoel op Jan Breydel.

🚨‼ AC Milan have no plans to raise their bid for Ardon Jashari. 🇨🇭



The 🇮🇹 club feels it has already gone as far as it can, and hopes the player's push, combined with Club Brugge's move for his replacement, will help lower demands in the coming days.



The 🔴⚫ are now waiting. pic.twitter.com/SsqBjAiJid