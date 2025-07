'AC Milan gaat shoppen in de JPL: akkoord met KAA Gent nadert'

AC Milan houdt de JPL nauwlettend in de gaten. De club wil Jashari halen en toont ook interesse in Tolu Arokodare, maar vooral rond Archie Brown lijken de gesprekken nu echt te vorderen.

AC Milan heeft de JPL goed in de gaten gehouden afgelopen seizoen. De Italiaanse club wil Ardon Jashari van Club Brugge halen en volgt volgens Het Laatste Nieuws ook Tolu Arokodare.

Maar over de interesse in Tolu is nog niet veel geweten, terwijl het dossier rond Jashari niet vordert. De kans lijkt echter wel groot dat Milan zaken gaat doen met KAA Gent.

Transferguru Fabrizio Romano meldt donderdag dat de gesprekken over een transfer van Archie Brown vorderen. De flankverdediger van de Buffalo's zou de overstap kunnen maken.

Op clubniveau lopen de onderhandelingen goed en komt het steeds dichter bij een akkoord. Momenteel worden de persoonlijke voorwaarden behandeld.

AC Milan zou andere Europese clubs voor willen zijn, en maakt daarom haast in het dossier. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 7 miljoen euro.