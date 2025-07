Daar is hij: Anderlecht-aanwinst strijkt neer op oefenstage

Anderlecht is op dit moment bezig aan zijn oefenstage in Nederland. Daar kan het vanaf donderdag rekenen op de nieuwe middenvelder Nathan Saliba. Die sloot later aan door interlandverplichtingen, maar is nu dus aangekomen bij Anderlecht.

Het nieuws was al een tweetal weken geleden geofficialiseerd: Anderlecht haalde de jonge, Canadese middenvelder Nathan Saliba naar de club. Hij kwam over van CF Montréal uit zijn thuisland. Saliba werd wel al aangekondigd, maar sloot niet meteen aan toen Anderlecht begon aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij zat namelijk nog met Canada op de Gold Cup, het landenkampioenschap voor teams uit Noord- en Midden-Amerika. Daar sneuvelden Saliba en Canada in de kwartfinales tegen Guatemala. De Anderlecht-aanwinst kon wel bekoren en wist twee keer te scoren tijdens het toernooi. Sinds eind juni lagen ze uit het toernooi, maar Anderlecht gaf Saliba nog een tweetal weken vakantie. Nu sluit hij dus wel aan. De Brusselse club heeft dat gecommuniceerd met een post op Instagram. Saliba kan het tweede deel van de voorbereiding nog meemaken met Anderlecht. Anderlecht is nog enkele dagen op stage in Nederland, binnen twee weken beginnen ze aan het nieuwe seizoen. Het was op voorspraak van sportief directeur Olivier Renard dat Anderlecht Nathan Saliba binnenhaalde. Hij kende de middenvelder nog van in zijn tijd bij Montréal en hoopt dat Saliba nu ook bij Anderlecht zich kan ontpoppen tot absolute sterkhouder.