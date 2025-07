CEO Bob Madou komt met duidelijkheid: Club Brugge heeft beslissing genomen over Ardon Jashari

Ardon Jashari kan op concrete interesse van AC Milan rekenen. Alleen wil Club Brugge hem absoluut niet laten gaan. Dat maakte CEO Bob Madou nog eens duidelijk.

AC Milan maakte deze zomer prioriteit van de komst van Ardon Jashari. Alleen lijkt het er nu op dat de middenvelder van Club Brugge niet naar Italië zal trekken.

De onderhandelingen liggen... stil. Dat zegt head of football Dévy Rigaux bij Het Nieuwsblad. Het bestuur van Club Brugge heeft een duidelijk standpunt ingenomen. De Italianen kwamen naar België, maar dat verliep voor hen niet zo goed.

"We hebben ze gezien, uit beleefdheid", vertelt CEO Bob Madou bij het Nieuwsblad. "Drie uur lang zelfs, en het is geen seconde over geld gegaan. (grapt) Dat is lang hoor om niet over centen te praten. Wij vinden dat de cyclus van Ardon nog niet afgerond is bij Club."

Voor het bestuur van Club is het dus duidelijk: Jashari blijft in Brugge. Of de middenvelder daar nu blij mee zal zijn is een ander verhaal. Hij wil koste wat het kost naar Milan.

"Vandaag ligt er niks op tafel waarvan hij wat ons betreft een uitzondering kan zijn. Met alle respect voor wat ontegensprekelijk een van onze beste spelers is, maar je kan hier niet zomaar de deur uitwandelen. We zijn overtuigd dat Ardon een toptransfer zal maken, maar pas op een moment dat het voor iedereen klopt en vandaag is dat niet het geval voor ons. We gaan ervan uit dat hij blijft", besluit Madou.