FC Never Sold: wat als RSC Anderlecht al zijn toppers de voorbije jaren had gehouden?

In youth we trust. En Neerpede heeft de voorbije jaren al wat toptalent weten te produceren. Al heeft RSC Anderlecht soms ook gewoon goed ingekocht. Wat als ze nooit verkochten wat ze in huis haalden?

Afgelopen seizoen werd RSC Anderlecht knap vierde in de Jupiler Pro League. De komende jaren zullen ze nog een extra stapje willen zetten naar het allerhoogste niveau en - eindelijk - nog eens een titel. Dat zou ook Champions League kunnen opleveren.

Een aantal van de ex-spelers van paars-wit spelen ondertussen wél al in het buitenland op een topniveau of zelfs al in de Champions League.

Zo kan je stilaan de vraag stellen: wat als er een ploeg zou bestaan met alle spelers die ooit bij Anderlecht speelden, op dit moment nog steeds actief zijn ... en nooit vertrokken uit de hoofdstad? Eerder deden we deze oefening ook al voor KRC Genk.

Doelman: Bart Verbruggen

In doel al meteen een moeilijke afweging. Matz Sels had een goed seizoen voor paars-wit en is nu nog steeds top bezig, maar dat was als huurling. En ook voor Kasper Schmeichel valt zeker wat te vertellen, net als over Van Crombrugge of de ijzersterke Coosemans afgelopen seizoen.

Toch lijkt Bart Verbruggen de meest aangewezen speler om in doel te zetten. De Nederlander zag zijn marktwaarde bij Brighton & Hove Albion ondertussen stijgen naar dertig miljoen euro. Hij lijkt klaar om de komende jaren nog extra stappen te zetten.

Verdediging: Najar - Mbemba - Debast - Gomez

Op de verdedigende flanken zijn er weinig andere keuzes dan Andy Najar en Sergio Gomez. De eerste was jarenlang een absolute sterkhouder bij paars-wit en speelt momenteel nog steeds de pannen van het dak in de MLS.

De tweede is den weer helemaal aan de oppervlakte gekomen na zijn periode bij Anderlecht. Via Manchester City ging het ondertussen naar Real Sociedad en ook in La Liga houdt de 24-jarige Spanjaard zich meer dan staande.

Als centraal duo kiezen we voor een jonge Belg met veel talent in de vorm van Zeno Debast. Hij was een van de absolute recordverkopen voor paars-wit en houdt zich in het buitenland goed staande. Naast hem kiezen we voor de ervaring van Chancel Mbemba, die het goed deed bij Marseille, Porto en Newcastle United het voorbije decennium. Keert hij terug naar België?

Middenveld: Tielemans - Dendoncker - Sadiki

Net als onder meer Jan Vertonghen is ook Lucas Biglia ondertussen gestopt als voetballer. En dus is het uitkijken naar andere spelers. Met Leander Dendoncker kiezen we voor het potentieel van een speler uit de huidige kern, met Noah Sadiki voor het potentieel dat te snel verdween en via Union SG helemaal aan de oppervlakte kwam.

Naast Youri Tielemans kunnen we al helemaal niet. Hij heeft ondertussen een mooie carrière weten te maken in Engeland en is ook bij de Rode Duivels van groter belang geworden de laatste jaren.

Aanval: Saelemaekers - Lukaku - Doku

Voorin kiezen we voor een drietand, al had ook een opstelling met twee spitsen zeker gekund. Dan waren heel andere namen denkbaar, met Dolberg, Mitrovic, Nmecha of vele andere centrumspitsen. Toch kiezen we voor twee flankspelers en een diepe spits.

Die diepe spits is uiteraard Romelu Lukaku. Elke paars-witte fan wacht likkebaardend tot Big Rom de terugkeer naar het Lotto Park zal maken. Op de flanken kiezen we voor Alexis Saelemaekers - helemaal aan de oppervlakte gekomen in Italië - en dribbelwonder Jérémy Doku van Manchester City.

Van welke ploeg zou u een dergelijk elftal ook een keertje willen gemaakt zien door ons? Laat het ons weten in de reacties en wij doen de rest!