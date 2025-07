FC Never Sold: wat als Genk al zijn toppers in eigen huis had gehouden?

KRC Genk eindigde het vorige seizoen op de derde plaats in de Champions' Play-offs. Het speelde een prima regulier seizoen. En stilaan is de vraag: waar kunnen ze in de toekomst nog heen? Dat kan nog spannend worden.

KRC Genk heeft de voorbije jaren heel wat topspelers in huis gehaald en ook heel wat topspelers zien vertrekken. Ook deze zomer zullen ze een aantal toppers zoals El Ouahdi en Tolu Arokodare (meer dan waarschijnlijk) zien vertrekken naar het buitenland.

En ook de vorige jaren zijn er heel wat mensen vertrokken bij de ploeg. Zo kan je stilaan de vraag stellen: wat als er een ploeg zou bestaan met alle spelers die ooit bij Genk speelden, op dit moment nog steeds actief zijn ... en nooit vertrokken uit Limburg?

Doelman: Thibaut Courtois

In doel zouden we dan - uiteraard - Thibaut Courtois zetten. De Belgische nummer één is op dit moment nog steeds een van de allerbeste doelmannen ter wereld.

De Genkies hadden de voorbije jaren nog heel wat andere toppers in doel staan en hebben met Penders opnieuw een topdeal te strikken gehad, maar aan Courtois kan in principe niemand écht tippen.

Verdediging: Munoz - Lucumi - Koulibaly - Maehle

De Deense flankverdediger Joakim Maehle was ook voor zijn land de voorbije jaren van groot belang. Ook in het buitenland was hij van groot belang bij eerst Atalanta en dan Wolfsburg.

Aan de andere kant is het Daniel Munoz die ondertussen bij Crystal Palace een heel goed seizoen achter de rug heeft. Op die manier is hij zijn acht miljoen aan transfersom ook al helemaal waard.

Het centrale duo achteraan dan. Geen makkelijke keuzes op zich, maar eigenlijk konden we niet echt naast Jhon Lucumi en Kalidou Koulibaly. Die laatste is al meer dan tien jaar weg, maar speelde de pannen van het dak bij achtereenvolgens Napoli, Chelsea en Al Hilal. Lucumi van zijn kant zit al drie jaar in de Serie A bij Bologna.

Middenveld: De Bruyne - El Khannouss - Milinkovic-Savic

We moeten Sander Berge, Ruslan Malinovskyi en andere Pozuelo's teleurstellen, want het zijn andere toppers die het middenveld wel moeten sieren. Kevin De Bruyne, daar kunnen we sowieso niet naast. Hij trekt naar Napoli, maar was jarenlang vaste waarde bij Manchester City en de aangever van vele mooie goals.

Ook Bilal El Khannouss kwam heel snel aan de oppervlakte bij Genk en maakte afgelopen jaar al het mooie weer in Engeland, terwijl we ook naast Milinkovic-Savic eigenlijk echt niet meer kunnen kijken.

De middenvelder werd een absolute topster in de Serie A en is ondertussen veel meer waard dan hij ooit was bij Genk. Of hoe je ook snel kan doorstomen in het leven.

Aanval: Trossard - Onuachu - Bailey

Voorin zijn er een aantal namen waar we zeker niet naast kunnen. Daarbij ook onder meer Leandro Trossard, die ondertussen het mooie weer maakt in de Premier League.

Ook Leon Bailey heeft immense stappen gezet in zijn ontwikkeling en hoort ondertussen bij de fine fleur van het buitenlands voetbal. Centraal is de keuze moeilijker.

Christian Benteke was van grote waarde, Tolu Arokodare dit seizoen ook. Toch kiezen we eerder voor Paul Onuachu, die ondertussen ook de nodige miljoenen waard is in Engeland.

Van welke ploeg zou u een dergelijk elftal ook een keertje willen gemaakt zien door ons? Laat het ons weten in de reacties en wij doen de rest!