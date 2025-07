OFFICIEEL: RFC Luik haalt nieuwe doelman bij rivaal uit de Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jordi Belin is de nieuwe doelman van RFC Luik. De 29-jarige doelman komt over van Patro Eisden Maasmechelen en tekent een contract voor één seizoen.

RFC Liège kende een middelmatig seizoen in de Challenger Pro League en wil dat zo snel mogelijk vergeten. De club mikt hoger en wil zijn tekortkomingen corrigeren. De Luikenaars eindigden op de 9e plaats in het klassement.

Afgelopen woensdag werd de komst van een nieuwe doelman aangekondigd. Een weloverwogen keuze om de verdediging te versterken en echte concurrentie te creëren. De staf rekent op een hecht team, in staat om de topclubs te evenaren en de promotie-playoffs te halen.

Jordi Belin, 29 jaar, tekent voor één seizoen bij de club uit Luik. Overkomend van Patro Eisden Maasmechelen, heeft hij een sterk seizoen achter de rug met 11 clean sheets in 29 wedstrijden. De trainer benadrukt "zijn ervaring en uitstraling".

De speler heeft gesproken over zijn nieuwe avontuur. "Ik ben erg blij om me bij Luik aan te sluiten. Het is een warme, familiale club, met luide en gepassioneerde supporters".

De supporters dromen nu van een ambitieus seizoen en een team dat na een matig seizoen opnieuw kan mikken op promotie naar de Jupiler Pro League.