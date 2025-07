Analyse Gaat Antwerp zich dit beklagen? Jeugdproduct Anderlecht en Mechelen verlaat Great Old voor doorbraak via buitenland

Nolhan Allan Courtens Mabeneyshi. Een hele mond vol, maar geen naam die we in het aankomende seizoen zullen moeten uitspreken in de Jupiler Pro League. De in Ukkel geboren Congolees verlaat de Belgische competitie voor een avontuur in Nederland.

SC Heerenveen heeft zich verzekerd van de diensten van de jonge Belgische middenvelder Nolhan Courtens. De achttienjarige spelmaker was transfervrij bij Royal Antwerp FC en tekende tot juni 2027, met optie op een extra jaartje. Coach Robin Veldman - met een verleden bij Anderlecht én Club Brugge - drong aan op de komst van de Congolese jeugdinternational, die ook bij de Young Reds de afgelopen seizoenen toch wel wat indruk wist te maken. Doorbreken bij Heerenveen als doel? In eerste instantie is het wel de bedoeling dat Courtens zijn minuten maakt bij de beloften van Heerenveen. Toch krijgt hij ook de kans om zich te tonen bij het eerste elftal. Veldman gelooft in zijn potentieel en ziet in hem een investering voor de toekomst. Dat is een nieuw gevoel voor de jong spelmaker, die in België al van jeugdopleiding naar jeugdopleiding hopte en nooit écht een kans kreeg om het te gaan maken. En dus is het nu te hopen dat het in Nederland wél zal lukken. 🇧🇪 Nolhan is yn Fryslânhttps://t.co/zX5dKi29w8 pic.twitter.com/YMoE7SqYyo — sc Heerenveen (@scHeerenveen) July 9, 2025 Courtens werd in 2021 weggehaald bij KV Mechelen door Royal Antwerp, nadat hij eerder speelde bij Tubeke, Anderlecht en Union SG in de jeugd. Zijn allereerste stapjes zette hij in Brussel bij R Leopold FC tot hij tien jaar was. Waar speelde Courtens allemaal? Vorig seizoen speelde hij 22 wedstrijden bij de Young Reds. HIj maakte zo toch wel wat indruk in de Eerste Klasse van het amateurvoetbal, maar op kansen bij de A-kern moest hij dus ook deze zomer niet meteen rekenen. Hij trainde er de afgelopen jaren af en toe wel eens bij, maar veel meer dan een voorbereidingswedstrijd in 2023 tegen Lierse konden we in ons archief alvast niet terugvinden. Om maar te zeggen: hij wil zijn horizonten met recht en reden verbreden. Voor Heerenveen is het wél een interessante zet. Zij willen onder Veldman inzetten op jonge talenten die bij hen kunnen rijpen. De Friezen waren vorig seizoen het nummer negen uit de Eredivisie, veel druk staat er dus niet op de ketel. Met Eser Gürbüz, Marcus Linday en Maas Willemsen kochten ze deze zomer ook al een aantal andere talentjes die kunnen passen in de manier van spelen van Robin Veldman. En ook Courtens zou in dat stramien kunnen/moeten passen. Fysiek sterke speler Fysiek sterk (wat een loopvermogen!) en toch ook de nodige technische bagage. Het zijn twee van de eigenschappen die het vaakst worden genoemd als we aan scouts of kenners vragen wat de sterktes zijn van de jonge Congolees. Hij is balvast en heeft als spelmaker de neiging om altijd vooruit te voetballen. Dan is het (meer aanvallende) voetbal uit de Eredivisie misschien wel wat meer voor hem in vergelijking met het Belgische model.

"Het Nederlands voetbal past goed bij mij en zeker in combinatie met mijn kwaliteiten en het fysieke voetbal. Ik raak mijn bal niet makkelijk kwijt en ik kom er soms goed uit in kleine ruimtes", aldus Courtens in een eerste reactie bij Heerenveen.

Of we binnen x aantal jaar opnieuw van hem gaan horen als hij is doorgebroken bij Heerenveen? Dat valt nog af te wachten. Maar dat ze dan bij Antwerp zichzelf gaan beklagen dat ze hem nu transfervrij hebben laten vertrekken? Dat is een zekerheid. Veel succes alvast, Nolhan.