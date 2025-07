Een verrassing? Standard neemt na oefenstage afscheid van verdediger waar afgelopen seizoen nog goed op gerekend werd

Bosko Sutalo zal naar alle verwachting Standard verlaten deze zomer. Hij valt ten prooi aan hevige concurrentie in de centrale verdediging.

Standard is bijzonder actief geweest in het begin van de zomermercato, met al negen nieuwe aanwinsten. Deze spelers nemen momenteel deel aan de oefenstage die deze week plaatsvindt in Le Touquet.

Onder hen is Josué Homawoo, wiens komst de concurrentie in het centrum van de verdediging nog verder versterkt. Voor deze stage heeft Mircea Rednic maar liefst zeven centrale verdedigers geselecteerd: Nathan Ngoy, Ibe Hautekiet, Daan Dierckx, David Bates, Bosko Sutalo, Josué Homawoo en Daryl Leunga Leunga.

Zeven verdedigers voor twee plaatsen is veel, en Marc Wilmots is zich daar volledig van bewust. Na negen nieuwkomers zal de club onvermijdelijk moeten verkopen en de kern verlichten, met name in dit spelersgebied.

Bosko Sutalo zou Standard deze zomer moeten verlaten

De voornaamste kandidaat voor vertrek lijkt Bosko Sutalo te zijn. Vorige zomer kwam hij gratis over van Dinamo Zagreb, maar nu maakt de Kroatische verdediger geen deel meer uit van de plannen en staat hij op het punt te vertrekken.

Geplaagd door een blessure is hij zelfs gespaard gebleven tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen US Boulogne om elke verergering te voorkomen die een transfer in gevaar zou kunnen brengen. Met een contract tot 2029 zou hij de club nog wat kunnen opleveren.

Zelfs bij de verkoop van Sutalo - of een andere verdediger zoals Ngoy of Hautekiet - zou de kern van Standard goed voorzien blijven in dit gebied. Marc Wilmots heeft ook een duidelijke intentie: vertrouwen op de jonge spelers van de club om eventuele gaten op te vullen, zodra de kans zich voordoet.