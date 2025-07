OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft weer nieuwe versterking beet voor de A-kern

KV Kortrijk heeft de 19-jarige Mohammed Boussadia beloond met een profcontract. Hij werkte zijn jeugdopleiding afgelopen seizoen af en maakte indruk tijdens de voorbereiding.

KV Kortrijk heeft nieuwe versterking beet voor de A-kern. De club kondigde donderdag aan dat het. Mohammed Boussadia een profcontract heeft gegeven.

De aanvallende middenvelder begon bij de jeugdopleiding van Lille OSC. Daar speelde Boussadia, tot hij afgelopen zomer naar KV Kortrijk trok.

Hij werkte daar ondertussen zijn jeugdopleiding helemaal af op de academie. Tijdens de voorbereiding maakte de 19-jarige Fransman indruk, waarvoor hij nu beloond werd.

Hij zette zijn kribbel onder een contract tot 2027, met een extra jaar als optie. Sporting Director Nils Vanneste is blij met het nieuws.

"Met Mohamed kunnen we een talent uit onze Jeugdacademie definitief aan ons verbinden. Het is een logische volgende stap in de ontwikkeling die hij bij ons al doormaakte. We zijn blij dat Mohamed zich nu verder kan bewijzen binnen de A-kern", zegt hij.