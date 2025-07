Een tripje om niet snel te vergeten: dit is wat Bob Madou en Dévy Rigaux meemaakten in Milaan

Bob Madou en Dévy Rigaux maakten een tripje naar Milaan dat ze niet snel zullen vergeten. De twee werden bestookt met vragen door Italiaanse journalisten.

Club Brugge-CEO Bob Madou en Director of Football Dévy Rigaux waren donderdag in Italië. Niet om over Ardon Jashari te praten, wel een mogelijke vervanger.

Blauw-zwart toont namelijk concrete interesse in de 19-jarige Aleksandar Stankovic. Hij speelt momenteel voor Inter en zou een mooi profiel zijn voor Club Brugge.

Een foto van Madou en Rigaux verscheen snel online, wat de aandacht van Italiaanse journalisten trok. Zij bestookten het duo met vragen, maar die waren duidelijk.

"In België praten we gewoonlijk niet over transferdossiers", klonk het. Een journalist greep al snel in. "Maar we zijn in Italië, en hier gebeurt dat wel."

Maar de twee losten niets over de dossiers. Toen ze vroegen om een leuke plaats om iets te drinken antwoordde een journalist: "Ja, we kennen er. We zullen het zeggen het als jullie antwoord geven."