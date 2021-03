Roep tot boycot klinkt steeds luider: zien we Haaland en de gouden generatie van Noorwegen écht passen voor WK?

Als één land de stap durft te zetten om het WK te boycotten, lijkt dat het Noorwegen van Erling Haaland te zijn. De sensationele aanvaller maakt deel uit van een gouden generatie in Noorwegen. Toch klinkt de oproep om over te gaan tot een boycot in zijn land steeds groter.

Overigens moet Noorwegen zich nog altijd eerst kwalificeren voor het WK, vooraleer het überhaupt mag deelnemen. Nog voor het zover is pleiten verschillende Noorse voetbalclubs er voor dat de nationale selectie zou passen voor WK-deelname in Qatar. Dat heeft alles te maken met een recent gepubliceerd onderzoek van The Guardian, waaruit blijkt dat de werkomstandigheden voor de arbeiders in Qatar erbarmelijk zijn. Strømsgodset, Viking, Brann en Tromsø riepen eerder al op tot een boycot. Duidelijke uitslag bij stemming Volgens De Telegraaf is nu ook Rosenborg BK, de bekende Noorse club uit Trondheim, wel te vinden voor een boycot. De leden van de club hebben een stemming gehouden om een officieel standpunt te bepalen. Liefst 2020 leden stemden voor een boycot tegenover slechts 46 tegen. Zo wordt de druk weer wat groter om Haaland & co weg te houden uit Qatar.