Pakt Manchester City de eerste drie punten van het seizoen ten koste van Tottenham Hotspur?

Tottenham Hotspur en Manchester City kunnen hun borst natmaken in de eerste speelronde van het nieuwe Premier League-seizoen. Deze ploegen staan komende zondag namelijk oog in oog. Direct een kraker dus. Wie is de favoriet voor dit onderonsje?

Slechte generale The Citizens gingen onlangs onderuit in de strijd om de FA Community Shield. Leicester City won dat duel met 1-0 dankzij een benutte strafschop van Kelechi Iheanacho. De mannen van Pep Guardiola zullen zich daarom willen revancheren voor die nederlaag. Wint Manchester City wel van Tottenham Hotspur? Trefzekere ploeg Tottenham Hotspur kwam in de oefencampagne vijf keer in actie. De formatie van nieuwe trainer Nuno Espírito Santo trof in totaal tien keer het doel. Spurs maakte vijf treffers in de eerste helft en evenzoveel doelpunten in het tweede bedrijf. Scoort Tottenham Hotspur in beide helften? Smaakmaker Manchester City speelde in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaargang drie oefenwedstrijden. Riyad Mahrez maakte telkens één doelpunt per duel. Scoort de Frans-Algerijnse aanvaller op ieder moment? Enkele bettips Titelverdediger City is natuurlijk favoriet! Man City wint, odd: 1.64. De Spurs scoren zo makkelijk! Tottenham scoort in beide helften, odd: 6.00. Mahrez was zeer trefzeker in de voorbereiding. Mahrez scoort op elk moment, odd: 2.65.





Volg Tottenham - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (14/08).