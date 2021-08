Het wordt nog twee weken nagelbijten: gaat Mbappé naar Real Madrid?

Nog iets langer dan twee weken duurt de transferperiode nog. Dan zullen pas met zekerheid kunnen zeggen of de toekomst van Mbappé in Parijs of in Madrid ligt.

"De zaak Mbappé komt in zijn laatste fase en is nu heter dan ooit", bericht de Spaanse krant Marca. Ook de informatie uit de Gazzetta dello Sport, die afgelopen donderdag verzekerden dat Mbappé heel binnenkort zijn stilzwijgen zou verbreken, heeft verwachtingen gewekt over een eventuele transfer. Die transfer is nog steeds erg moeilijk te realiseren, maar niet onmogelijk.

In tegenstelling tot wat er de afgelopen zomers gebeurde, zit Real Madrid momenteel niet stil. Ze willen Mbappé nu echt naar de Spaanse hoofdstad halen. Florentino moet het met zijn overtuigingskracht opnemen tegen de vastberadenheid van Al Khelaifi en de sjeik van Qatar.

Wat kunnen we verwachten?

Mbappé sprak er zelf nog niet over, maar zowel Al Khelaifi als Pochettino weten al van de speler dat hij niet van plan is zijn contract bij PSG, dat op 30 juni 2022 afloopt, te verlengen. Op 1 juli van volgend jaar kan de jonge spits dus gratis vertrekken. Enkele weken geleden sloeg Mbappé een zesjarig contract af met een loon vergelijkbaar aan dat van Neymar. Dat PSG niet akkoord is en de jonge Fransman onder druk zet om te verlengen is al een tijdje duidelijk.

Real Madrid wacht geduldig af wat de situatie in Parijs zal geven. Ze willen deze zomer nog een flinke som op tafel leggen en dat weten ze ook in de Franse hoofdstad. Wat Real Madrid ook weet is dat als Mbappé niet bijtekent, ze hem volgende zomer gratis kunnen aantrekken. Het wordt dus nog twee weken lang nagelbijten.