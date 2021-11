PSG haalt het met 10 man van FC Nantes na onder meer een owngoal van ex-verdediger Anderlecht: ook Lionel Messi heeft eerste doelpunt beet in de Ligue 1

PSG heeft deze middag eenvoudig haar wedstrijd in de Ligue 1 kunnen winnen. De Franse topclub haalde het met 3-1 van FC Nantes. Lionel Messi kon zijn eerste doelpunt van het seizoen maken in de Franse competitie.

PSG begon uitstekend aan de wedstrijd, want Kylian Mbappé kon de thuisploeg al na twee minuten op voorsprong zetten. In de tweede helft leek het echter de verkeerde kant uit te gaan, want na een rode kaart voor doelman Keylor Navas kon Randal Kolo de gelijkmaker tegen de netten duwen.

Uiteindelijk bleven de drie punten toch in Parijs. Eerst maakte Dennis Appiah (ex-Anderlecht) een owngoal en even later had Lionel Messi zijn allereerste doelpunt beet in de Ligue 1. Door deze overwinning is het verschil met eerste achtervolger Lens al 13 punten.