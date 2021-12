'Voormalig bondscoach Joachim Löw op weg naar oude bekende'

De voormalige Duitse bondscoach Joachim Löw lijkt klaar om opnieuw trainer bij een club te worden.

Volgens het Spaanse Fichajes is Joachim Löw de belangrijkste kandidaat om trainer te worden bij het Turkse Fenerbahce.

De club is geen onbekende voor de Duitser. Hij was er al eens coach in het seizoen 1998-1999. Het zou zijn eerste opdracht na de Mannshaft worden.

Fenerbahce stuurde vorige week Vitor Pereira de laan uit.