OFFICIEEL: SK Beveren hengelt ex-speler Antwerp, KV Mechelen en Cercle binnen

SK Beveren heeft een nieuwe linksback: Alexander Corryn. Hij komt transfervrij naar de Challenger Pro League-club nadat zijn contract bij Cercle Brugge niet verlengd werd. Hij tekende voor één seizoen.

Corryn is geen onbekende voor de nieuwe T1 Wim De Decker. De verdediger was immers één van de spelers die Antwerp, onder leiding van De Decker, na 13 jaar tweede klasse mee terug naar de hoogste afdeling wist te brengen. Corryn was op dat moment eigendom van KV Mechelen dat hem twee seizoenen uitleende aan Antwerp. In de zomer van 2018 keerde hij terug naar Mechelen, waarmee hij opnieuw de promotie wist af te dwingen.

Corryn begon zijn voetbalcarrière bij SV Zaffelare. In 2005 werd hij opgemerkt door eersteklasser Lokeren. Het was ook bij deze club dat de verdediger in 2012 mocht debuteren op het hoogste niveau. KV Mechelen zag wat in de linkspoot en haalde hem in 2015 op bij de reeksgenoot. Corryn stond gedurende vijf jaar op de loonlijst van Malinois. De afgelopen twee seizoenen verdedigde hij de kleuren van Cercle Brugge.

CEO Antoine Gobin: “Alexander kent onze coach en de competitie heel goed. Toen we met hem spraken, zagen we een speler die heel hongerig is om zichzelf te bewijzen op het veld en een leider te zijn in deze ploeg. Hij zal dit jaar een belangrijke rol spelen in onze defensie."