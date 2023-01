Nog nooit gezien in het voetbal: dit is de loonlast die PSG met zich meesleurt

De Franse topclub PSG heeft met Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi drie van de grootste wereldsterren op zijn loonlijst staan. Uiteraard kost dat een lieve duit. Meer zelfs: Football Benchmark, een organisatie die de financiën in het voetbal analyseert, heeft nog nooit zoiets gezien.

728 miljoen euro, dat is de loonlast die PSG meesleurt. Die loonlast is zelfs met 45 procent gegroeid en is hoger dan de omzet van 670 miljoen. Volgens Football Benchmark is het de hoogste salariskost ooit in het voetbal. In de zomer van 2021 haalden ze dan ook in één keer Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma en Georginio Wijnaldum. Dat kostte hen een arm en een been.

Alhoewel... Van de FIFA mag de loonkost niet hoger zijn dan de omzet. Het moet er zelfs ver onder zitten. Daarvoor kregen ze een miljoenenboete. Maar goed, eigenaar Qatar Sports Investments is zo'n 200 miljard waard en daar liggen ze er waarschijnlijk dus niet wakker van.