De man die de ongeslagen reeks van Bayer Leverkusen eigenhandig kon beëindigen: "Dat zorgt ervoor dat ik nu veel beter ben dan een paar jaar geleden"

Atalanta kon woensdagavond de Europa League winnen. Een verbluffende hattrick van Ademola Lookman zorgde voor sensatie.

Atalanta heeft geschiedenis geschreven. Door met 3-0 van het -toen- ongeslagen Bayer Leverkusen te winnen, won de club ook meteen haar eerste Europese finale ooit.

Maar dat was niet de enige primeur. Lookman scoorde ook de eerste hattrick ooit in een Europa League-finale. Eden Hazard scoorde er ooit nog twee, met Chelsea.

Lookman speelde dit seizoen behoorlijk veel wedstrijd bij Atalanta, maar mocht bij zijn vorige clubs niet altijd evenveel op het veld komen. Coach Gian Piero Gasperini vertelde hoe ze bij hem terechtkwamen.

"We hadden via iemand bij Leicester City zijn kwaliteiten gezien. Hij maakte eerst niet veel doelpunten, wij hebben hem wat van positie laten veranderen om hem meer offensief uit te spelen."

"Vandaag schreef hij geschiedenis die nog lang zal blijven hangen. Het waren natuurlijk die drie doelpunten, maar ook de manier waarop was verbluffend."

Lookman zelf was na afloop natuurlijk ook erg blij. "De coach en de club gaven me vertrouwen. Ze lieten me meer offensief voetballen, dat maakt dat ik nu veel beter ben dan paar jaar geleden bij RB Leipzig."

Hij bedankt coach Gasperini ook nog even voor alles. "Mijn eerste gesprekken met hem als trainer hebben mijn kijk op voetbal totaal veranderd. Ik ben veel simpeler beginnen spelen. Ik heb heel veel aan hem te danken."