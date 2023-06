Zware teleurstelling: beloften verkwanselen kansen en krijgen deksel op de neus in en tegen Georgië

De Belgische beloften stonden voor een zware en belangrijke wedstrijd tegen thuisland Georgië. Een heksenketel bedwingen, dat was de opdracht.

Georgië had op speeldag 1 verrassend gewonnen van Portugal, terwijl de Belgische beloften gelijkspeelden tegen Nederland. En dus was het alle hens aan dek op speeldag 2.

De Belgen begonnen meesterlijk. In de eerste helft hadden ze kansen genoeg voor vijf of meer doelpunten, maar een aantal keren lieten ze het na. De Cuyper had hen wel snel op voorsprong gebracht, tot zover het goede nieuws.

© photonews

De beloften kregen geen strafschop na een duidelijke fout, Ramazani miste een dot van een kans. Iets voor rust maakte die er alsnog 2-0 van.

Schaapjes op het droge zou je denken? Niets was uiteindelijk minder waar, want in de tweede helft kwamen de Georgiërs plots opzetten.

Georgië blijft leider

Tsitaishvili maakte er snel 2-1 van met ene droge knal, daarna hield doelman Vandevoordt de Belgen meermaals op winst.

In de absolute slotfase viel alsnog de 2-2 via Guliashvili, nadat De Ketelaere eerst altijd de 3-1 had moeten maken - wanneer heeft hij nog eens gescoord? Georgië leidt in de groep met vier punten, Nederland en België volgen met twee stuks - Nederland en Portugal speelden 1-1 gelijk.