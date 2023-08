Fredberg wil grote kuis houden: heel wat spelers mogen nog vertrekken bij Anderlecht

Jesper Fredberg heeft al heel wat geld uitgegeven, maar Anderlecht kan het zich nog steeds niet permitteren een te ruime kern te hebben. Met andere woorden: ze willen liefst niet betalen voor spelers die amper nog aan minuten gaan geraken.

Met de komst van Justin Lonberg, Mats Rits en mogelijk ook nog Thomas Delaney is het middenveld ineens goed bevolkt. Er is ook nog de doorbraak van Théo Leoni. Zoals eerder geschreven zal Marko Kana dit seizoen uitgeleend worden, maar dat zal niet Westerlo worden.

Maar ook voor Ashimeru, Diawara en Arnstad wordt er een oplossing gezocht. Aangezien Ashimeru momenteel geblesseerd is tot na het sluiten van de mercato, lijkt het voor hem onmogelijk een nieuwe club te vinden. Diawara, dat is al langer geweten dat Anderlecht hem liever kwijt dan rijk is gezien zijn hoog loon.

Voor Arnstad wordt dan weer een oplossing gezocht. Hij moet meer ervaring opdoen. Hij werd aangekondigd als groot Noors talent, maar heeft dat nog niet kunnen waarmaken. Hij valt te veel op door zijn fouten en gele kaarten.

Ook voor Amuzu wordt er nog gekeken of ze hem kunnen laten gaan. Momenteel heeft Anderlecht geen vervanger, maar de geruchten over Luis Palma doen weer de ronde. En er komt vrijwel zeker nog een winger bij.