Miserie voor KAA Gent? 'Gift Orban speelde niet mee met Nigeria'

De goalgetter van KAA Gent speelde niet mee met Nigeria. Is er een probleem voor Orban en KAA Gent?

Gift Orban had last van pijn in de benen in de aanloop naar de wedstrijd tegen Sao Tomé en Principe. Die werd zondag gewonnen met 6-0, maar dat was zonder Orban.

De medische staff van het land gaf geen groen licht aan de bondscoach om Orban op te stellen. Bij José Peseiro klonk het achteraf dat men geen risico wou nemen met Orban.

Orban meldde het probleem zaterdag al aan de medische staff, maar zei er wel bij dat het niet al te ernstig leek. Hij trainde ook gewoon mee. Zondag werd een laatste test gedaan en toen nam men de beslissing om hem niet te laten spelen.

Wat er precies aan de hand is, is niet meteen geweten. Eens hij terug is in ons land zal er wellicht meer duidelijkheid komen over het probleem.